Karl-Heinz Göttert liest am Mittwoch, 18. Mai, 18 Uhr, im Wormser Kulturzentrum aus seinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Der Rhein. Eine literarische Reise“.

Der emeritierter Professor für Germanistik an der Universität Köln beleuchtet darin den Rhein als Quelle der Inspiration für die Literatur.Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Installation „Nibel Rhein. Der Rhein in der Nibelungensage“, die ab November im Nibelungenmuseum zu sehen sein wird, steht die Lesung des Autors. Leser und Zuhörer folgen dem Fluss durch acht Jahrhunderte Literaturgeschichte – von den Alpen bis zur Nordsee. Dabei begegnen sie den Dichtern, die am Rhein gelebt und geschrieben haben. „Die Zuhörer erwartet eine literarische Rheinfahrt mit fesselnden Ortsbegehungen und unerwarteten Geschichten“, heißt es in einer Mitteilung.

Der Eintritt zur Lesung im Liebfrauensaal des Wormser Kulturzentrums statt ist frei. Veranstalter sind das Nibelungenmuseum Worms gemeinsam mit der Nibelungenlied-Gesellschaft. Nach der aktuellen Landesverordnung besteht keine 3G-Regelung.

Ursprung von Mythen

Karl-Heinz Göttert war Professor für Ältere Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Köln. Er ist Autor zahlreicher Sachbücher. Sein Buch „Mythos Redemacht“ stand 2015 auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. In „Der Rhein. Eine literarische Reise“ skizziert er, wie umfassend der Rhein die Literaturgeschichte geprägt hat. Geschichten, Mythen und Märchen wie die Nibelungensage und die „Loreley“ haben dort ihren Ursprung. Nicht zuletzt durch ihre Lieder und Gedichte wurde die „Rheinromantik“ ein Begriff.

Die Installation „Nibel Rhein. Der Rhein in der Nibelungensage“ wird ab 25. November im Nibelungenmuseum gezeigt. Sie ist Teil der Ausstellungsreihe des Netzwerks Museen. Das Thema „Rhein“ ermöglicht den 35 teilnehmenden Museen unterschiedliche Zugänge und Blickwinkel. Weitere Infos im Netz: www.nibelungenmuseum.de.