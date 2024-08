Die Aktion Lesesommer neigt sich dem Ende zu: Noch am Samstag, 31. August, können die Teilnehmer ihre Clubkarten in der Stadtbücherei abgeben. Alle Clubmitglieder, die mindestens drei Bücher gelesen haben, können sich über eine Einladung zu einem Abschlussfest freuen, teilt die Stadt mit. Kinder bis zwölf Jahre werden am Mittwoch, 23. Oktober, in das Theater Alte Werkstatt eingeladen. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Unter Federführung von Maria Breuer wird das Stück „Das Rätsel der zerbrochenen Kanne“ aufgeführt. Für Jugendliche ab zwölf Jahren gibt es am Freitag, 20. September, 18 bis 21 Uhr, mit dem „BIB:MEC Sommer Special“ eine eigene Abschlussparty. Unter dem Motto „meet, eat, create“ ist unter anderem die Autorin Adriana Popescu live zu erleben. Die Eintrittskarten für beide Veranstaltungen erhalten die erfolgreichen Teilnehmer ab Dienstag, 10. September, in der Stadtbücherei zusammen mit ihren Urkunden.