Ein Buch lesen und dann einer Mitarbeiterin der Stadtbücherei Fragen dazu beantworten: So kennen wahrscheinlich viele Kinder den Lesesommer. Weil solche Interviews in der Corona-Pandemie nicht möglich sind, haben sich die Verantwortlichen der landesweiten Aktion Alternativen ausgedacht. In der Bücherei gibt es Buchchecks, in denen man den Inhalt des Buchs beschreibt oder zeichnet und seine Lieblingsstelle verrät. Wer möchte, kann einen Podcast aufnehmen, einen Comic zeichnen, basteln, malen oder fotografieren. Anregungen finden sich unter https://stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/lesesommer. Mitmachen können Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren. Der Lesesommer startet am Montag, 5. Juli, und endet am 4. September. Anmeldekarten gibt es in der Stadtbücherei oder online unter www.lesesommer.de, wo man auch seinen Buchtipp abgeben kann. Voraussetzungen sind ein kostenloser Büchereiausweis und die Unterschrift eines Elternteils zur Datenschutzerklärung. Wer mindestens drei Bücher gelesen hat, bekommt eine Urkunde. Unter allen Teilnehmern werden außerdem Preise verlost. Bei Fragen erreicht man die Stadtbücherei in der Welschgasse 11 telefonisch unter 06233 89630.