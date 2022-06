Spaß am Lesen wecken: Das ist Ziel der landesweiten Aktion Lesesommer. Neu in diesem Jahr: der Vorlesesommer. Wer mitmachen will, kann sich in der Stadtbücherei Frankenthal anmelden. Dort gibt es auch Workshops und Aktionen.

Anmeldekarten gibt es ab 11. Juli in der Stadtbücherei oder unter www.lesesommer.de. Ziel ist es, mindestens drei Bücher selbst zu lesen oder sich vorlesen zu lassen. Teilnehmer müssen als Nachweis einen Online-Buchtipp oder einen analogen Buchcheck ausfüllen, in dem man kurz den Inhalt des Buches beschreibt oder zeichnet und seine Lieblingsstelle verrät. Anregungen für kreative Buchaktionen gibt es unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei. Für jedes gelesene Buch erhält man einen Stempel in seine Clubkarte. Wer an der landesweiten Verlosung teilnehmen möchte, muss für jedes Buch eine Bewertungskarte abgeben. Abgabeschluss für die Clubkarten ist der 10. September.

Zum Start des Vorlesesommers findet am Montag, 11. Juli, 16.30 bis 17.30 Uhr, ein Vorlesen für alle ab drei Jahren im Grünen statt. Wie lässt man Geschichten lebendig werden? Im Workshop für Vorlesende am Mittwoch, 27. Juli, 16 bis 17.30 Uhr, gibt es Tipps zum Vorlesen und Spielen mit Büchern. An Kinder ab sechs Jahren richten sich Kreativworkshops immer montags von 10 bis 14 Uhr. Los geht es am 25. Juli mit „Meinungen vertonen, Podcast über Bücher“ (25. Juli). Zum Abschluss des Lesesommers gibt es am Freitag, 16. September, 16 Uhr, ein Fest im Theater Alte Werkstatt mit dem Stück „Die kleine Hexe“.