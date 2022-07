Zwei Tage vor der Premiere können zehn RHEINPFALZ-Leserinnen und Leser bereits die aktuelle Produktion der Nibelungen-Festspiele in Worms sehen. Der Probenbesuch ist eine von mehreren Sommertouren der Lokalredaktion, die in den kommenden Wochen geplant sind.

Am 15. Juli ist die mit Spannung erwartete Premiere der diesjährigen Wormser Nibelungen-Festspiele, die seit 2002 regelmäßig auf einer Freilichtbühne vor einer Open-Air-Tribüne auf der Nordseite des Wormser Doms stattfinden. Seit zehn Jahren werden alljährlich neue Stücke rund um den Nibelungen-Mythos gezeigt.

Der österreichische Nestroy-Preisträger Ferdinand Schmalz hat in diesem Jahr das Stück geschrieben. Es heißt: „hildensaga. ein königinnendrama“. Es stellt die zwei weiblichen Heldinnen des mittelalterlichen Epos in das Zentrum: Kriemhild und Brünhild. In dem um 1200 entstandenen mittelhochdeutschen Nibelungenlied eines anonymen Autors kommt es just vor dem Nordportal des Wormser Domes zu einer folgenschweren Konfrontation der beiden Damen, die um den Vortritt – und damit um den höheren Rang ihrer Männer Siegfried und Gunther und ihrer selbst – kämpfen. Unschöne Worte wie Kebse (gemeint ist Konkubine) fallen da beim Wortgefecht der adeligen Frauen. Zickenkrieg würde man das heute wohl nennen.

Verschwesterung der beiden Hilden

Nun, davon wird es in dem neuen Stück auf der Wasserbühne allerdings weniger zu sehen geben, denn in „hildensaga“ geht es – so verlautete im Vorfeld der Premiere – eher um die Verschwesterung der beiden Hilden gegen die raubeinigen und kampfeslustigen Männer in den alten Mären. Wer schon vor der offiziellen Premiere erfahren will, wie am Originalschauplatz diesmal Krim- und Brünhild miteinander verfahren, hat bei der RHEINPFALZ-Leseraktion mit etwas Glück die Chance dazu.

Von der Energie im Spiel

Und da ja beim Schauspiel hinsichtlich der Intensität des Spiels sehr viel von der Reaktion des Publikums abhängt, haben es unter anderem unsere Leser in der Hand, mit wie viel Energie das prominent besetzte Ensemble bei der Medienprobe vor dem Dom spielen wird. Auf Weltstar Mario Adorf hat die Stimmung vor Ort leider keine Wirkung. Er ist diesmal allein bei einer Videoeinspielung dabei.

Der Probenbesuch bei den Nibelungen-Festspielen in Worms ist in diesem Jahr der Auftakt zu unserer Reihe RHEINPFALZ-Sommertouren. Weitere Termine – etwa zu großen Unternehmen in der Region – sind bereits geplant. Unter anderem bieten der US-Versandhändler Amazon, der in Frankenthal ein Logistik- und ein Versandzentrum betreibt, die BASF, die im Gewerbegebiet Am Römig ihr Zentrallager angesiedelt hat und die Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten an ihrem Laumersheimer Standort Lesern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Kontakt

Wer eines von zehn Tickets für die Medienprobe der Nibelungen-Festspiele am 13. Juli in Worms gewinnen will, kann uns bis Montag, 11. Juli, 10 Uhr, eine E-Mail an redfra@rheinpfalz.de, Stichwort Nibelungen, schicken. Pro Einsendung verlosen wir maximal zwei Plätze. Bitte deshalb die Teilnehmerzahl mit Namen und zur Benachrichtigung eine Telefonnummer angeben.