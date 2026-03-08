Wer Anspruch auf kostenlose Schulbücher hat, kann noch bis Montag, 16. März, einen Antrag auf Lernmittelfreiheit stellen.

Diese Möglichkeit richtet sich an Eltern mit geringem Einkommen, deren Kinder auf diesem Weg unentgeltlich Schulbücher erhalten können, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Der Antrag auf Lernmittelfreiheit kann entweder online über die Webseite www.frankenthal.de/lernmittelfreiheit eingereicht oder als Formular direkt in den Schulen abgeholt werden. Für jedes Schuljahr muss dieser Antrag neu gestellt und durch Nachweise zum Jahreseinkommen der Eltern ergänzt werden. Die Frist bleibt auch dann verbindlich, wenn die künftige Schule zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht feststeht.

Neben der kostenfreien Ausleihe besteht auch die Möglichkeit, Schulbücher gegen eine geringe Gebühr auszuleihen. Dafür müssen Eltern ein Benutzerkonto auf der Webseite https://bildung.rlp.de/lmf/fuer-eltern anlegen. Ab Anfang Mai geben die jeweiligen Schulen dann individuelle Freischaltcodes aus. Die Bestellung kann zwischen dem 8. Mai und 2. Juni erfolgen. Für digitale Lernmittel gilt eine verlängerte Bestellfrist bis zum 25. Juni.

Zuständig für die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit ist der städtische Bereich Bildung, Kultur und Sport in der Karolinenstraße 3, Zimmer 105, 106 und 107.

Im Netz

Weiterführende Informationen und alle relevanten Links finden sich online unter www.frankenthal.de/lernmittelfreiheit. Anfragen können zudem per E-Mail an schulen@frankenthal.de gerichtet werden.

