Wie lange dauert die Operation, welche Voruntersuchungen sind notwendig und woran erkenne ich überhaupt einen Bruch? In der RHEINPFALZ-Sprechstunde beantworteten am Mittwochabend zwei Chirurgen der Stadtklinik Fragen rund um das Thema „Hernien“. Und räumten dabei auch mit einer weit verbreiteten Sorge auf.

Hernien-Operationen sind für Chefarzt Yann Asbeck und den Leitenden Oberarzt Brick-Jochen Lukas mit ihrem Team an der Stadtklinik Frankenthal Routineeingriffe. Auch wenn die Zahl in der Pandemie etwas zurückging: Auf rund 350 bis 400 Eingriffe jährlich kam das Haus in der Vergangenheit. Deutschlandweit zählt die chirurgische Behandlung von Eingeweidebrüchen zu den häufigsten Operationen. Dabei wird die Bauchwand, häufig mithilfe eines feinen Kunststoffnetzes verstärkt und der Bruch verschlossen. Durchschnittliche OP-Dauer: eine Stunde. In der Regel kann der Patient am Folgetag nach Hause. Voruntersuchungen und OP-Aufklärung finden gesondert statt. Trotzdem sei jeder Fall anders, betonen die Experten. Und so konnten sie am RHEINPFALZ-Telefon neben allgemeinen Antworten zu Behandlungsmethoden auch individuell beraten.

„Unklare Ursache“

Von Schmerzen in der Leistengegend und einer Vorwölbung berichtete beispielsweise ein Mann im mittleren Alter. „Eigentlich typische Anzeichen für einen Bruch“, sagt Asbeck. Doch zwei erfahrene Kollegen hätten eine Hernie als Ursache eher ausgeschlossen und vermuteten muskuläre oder die Wirbelsäule betreffende Gründe. „Manche Fälle sind einfach unklar“, weiß der Chirurg. Zur Abklärung soll jetzt eine Magnetresonanztomographie (MRT) dienen. Anders als früher sei man heute deutlich zurückhaltender bei der Entscheidung für eine OP, sagt Asbeck.

Doch wird ein Bruch nicht behandelt, droht ein Einklemmen innerer Organe. Einer weiteren Anruferin, die von einem Nabelbruch mit Schwellung, die jedoch bei Entlastung zurückgehe, rät der Chefarzt deshalb, unbedingt den Hausarzt zu konsultieren. Und auch der Mittvierziger, der Lukas von einem beschwerdefreien Nabelbruch berichtete, der mit den Jahren größer werde, sollte diesen nach Einschätzung des Leitenden Oberarztes versorgen lassen. „Je größer der Bruch, desto schwieriger wird die Behandlung“, sagt der Experte.

Nach Prostata-OP per Leistenschnitt

Bedenken, ob es bei dem Eingriff Komplikationen geben könnte, wenn bereits früher in der Region des Bruchs operiert wurde, kennen Asbeck und Lukas. So konnten sie am Mittwoch einen älteren Mann mit Leistenbruch beruhigen: Wenn Patienten an der Prostata operiert wurden, erfolge die Behandlung des Leistenbruchs nicht wie sonst üblich minimalinvasiv, sondern per Leistenschnitt über einen Zugang von außen.

Um zu entscheiden, welche OP-Methode zum Einsatz kommt, rät Brick-Jochen Lukas einer Frau mit Zwerchfellbruch, die unter typischen Beschwerden wie Sodbrennen und Rückfluss von Magensäure leidet, zu zwei Voruntersuchungen: einer kontinuierlichen pH-Messung und einer Druckmessung im Bereich des Mageneingangs. Beides biete die Stadtklinik selbst nicht an, man kooperiere hier mit dem Theresienkrankenhaus in Mannheim. Je nach Ergebnis gebe es dann zwei Möglichkeiten: die Durchtrittsstelle der Speiseröhre im Zwerchfell verengen oder zusätzlich durch eine Manschette am Mageneingang mit Material aus dem oberen Magen einen Reflux zu verhindern.