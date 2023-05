Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn die Sucht und Drogenberatungsstelle in Frankenthal zur Jahreswende an die Stadtklinik übergeht, möchte die Stadt die Präventionsarbeit an Schulen ausweiten. Das hat Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) vor dem Ausschuss für Familie und Soziales angekündigt.

Das Thema Prävention habe in allen Gesprächen bisher weit oben gestanden, sagte Sozialdezernent Leidig am Dienstagabend im Dathenushaus. „Uns ist ganz wichtig, das noch auszubauen.“