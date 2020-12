Einen weiteren leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bereich Frankenthal hat die Agentur für Arbeit am Dienstag gemeldet: Im November lag die Quote der gemeldeten Menschen ohne Beschäftigung demnach bei 6,5 Prozent. Das sind 0,3 Punkte weniger als im Vormonat. 2484 Personen waren im Zuständigkeitsgebiet der Geschäftsstelle Frankenthal arbeitslos gemeldet. „Als Geschäftsstellenleiter freue ich mich, dass wir in diesem Monat trotz der anhaltenden Pandemiesituation erfreuliche Arbeitsmarktzahlen mitteilen können“, zitiert die Agentur dazu Geschäftsstellenleiter Ralf Lenke. In der zurzeit wirtschaftlich angespannten Lage wechselten Beschäftigte seltener ihren Arbeitsplatz. Diese niedrigere Fluktuation trage neben dem zurückhaltenden Personalbedarf der Unternehmen dazu bei, dass weniger Stellen zu besetzen seien: Aktuell gibt es 424 offene Stellen, im Oktober waren es noch 471. Gleichwohl gelte: „Im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung“ gebe es neue kurzfristige Beschäftigungsmöglichkeiten. Daher, so Lenke, könne die Agentur „jeder neu arbeitslos gewordenen Person alternative Stellenangebote“ machen.