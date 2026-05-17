Nach Jahren rückläufiger Zahlen zeigt die Entwicklung beim Deutschen Sportabzeichen in Frankenthal wieder leicht nach oben. Wie früher ist es aber nicht mehr.

Für den zwölfjährigen Benedikt Altvater war es die erste Teilnahme, und die hatte es direkt in sich. Während des Sommercamps der Turngemeinde (TG) Frankenthal absolvierte er die Anforderungen für das Deutsche Sportabzeichen. Besonders eine Disziplin blieb ihm im Gedächtnis: „Der 800-Meter-Lauf war am anstrengendsten, da braucht man viel Ausdauer“, erzählt er. Trotzdem steht für ihn schon fest: „Ich möchte wieder mitmachen.“

Benedikt wurde zusammen mit anderen Debütanten am Freitag in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums geehrt. Im Jahr 2025 legten insgesamt 311 Menschen im Stadtgebiet erfolgreich das Sportabzeichen ab. Das sind 40 mehr als im Vorjahr. Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) würdigte die Leistungen der Sportler. Das Sportabzeichen spreche Menschen aller Altersgruppen ab sechs Jahren an, hob er hervor. An die Absolventen gerichtet sagte er: „Mit Einsatz, Ausdauer und sportlichem Ehrgeiz haben Sie sich Ihr Sportabzeichen mehr als verdient.“ Das Ziel sei dabei häufig nicht allein die Auszeichnung selbst, sondern der Weg dorthin.

Mit 82 das 55. Sportabzeichen gemacht

Viele Teilnehmende bewiesen dabei langfristige Beständigkeit. Besonders herausragend waren erneut die Wiederholungszahlen zweier Frankenthaler Sportler: Die 82-jährige Christel Gebbers absolvierte bereits ihr 55. Sportabzeichen, der 90-jährige Günter Kilian erreichte zum 52. Mal die Auszeichnung.

Seit 1949 ist Gebbers Mitglied bei der TG. Wie sie zum Sportabzeichen kam? „Das hat sich einfach so ergeben“, berichtet sie nach ihrer Auszeichnung. Für das diesjährige Abzeichen fuhr sie 20 Kilometer rund um den Carl-Bosch-Ring und absolvierte zusätzlich einen Sprint über 500 Meter mit dem Fahrrad. Als dritte Disziplin sprang sie Seil. „Ich bin froh, dass ich das in meinem Alter noch kann“, sagt sie. Doch möglicherweise sei „die Auszeichnung meine letzte“, meint sie. Nach einem Sturz Anfang des Jahres sei sie weniger mobil geworden. Trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen, die Treppe zur Bühne mit schnellen Schritten zu erklimmen. Dort erhielt sie neben Urkunde und Blumen auch motivierende Worte von Meyer: „Ich drücke die Daumen, dass es noch einmal klappt, mitzumachen“, sagte der Oberbürgermeister unter großem Applaus.

115 Abzeichen im Verein: „Darauf sind wir stolz“

Auch bei den Erstanmeldungen gab es eine positive Entwicklung: 49 Personen legten das Sportabzeichen 2025 erstmals ab. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Eine wichtige Rolle spielten erneut die Frankenthaler Vereine und Schulen. Zwei Vereine überschritten die notwendige Marke von zehn erfolgreichen Abnahmen deutlich. Die TG kam auf 115 Sportabzeichen, der Leichtathletikclub (LAC) Frankenthal auf 32. Weitere 115 Abzeichen wurden an Frankenthaler Schulen abgelegt.

Bei der TG zeigte man sich über die dreistellige Zahl besonders zufrieden. „Darauf sind wir als Verein stolz“, sagte Marc Urban, Trainer und Leichtathletik-Abteilungsleiter. In den vergangenen Jahren sei das nicht gelungen. Das vereinseigene Sommercamp habe dabei geholfen, das Abzeichen stärker zu etablieren. So hätten nicht nur Kinder aus der Leichtathletik-, sondern auch aus der Hockeyabteilung teilnehmen können.

„Wir freuen uns über jeden, der kommt“

Gleichzeitig sieht Urban erhebliches Potenzial. Fast die Hälfte aller in Frankenthal abgelegten Sportabzeichen gehe auf das Konto der Vereine. „Das ist schade, wären die Vereine nicht aktiv, fielen die Zahlen deutlich geringer aus.“ Als Grund nennt er vor allem den notwendigen Schwimmnachweis über 50 Meter. Dieser stelle inzwischen für viele eine Hürde dar.

Der Sportabzeichen-Beauftragte Jürgen Mohr sprach von einem „kleinen Aufwärtstrend“, der Mut mache. Dennoch sei er mit der Entwicklung noch nicht zufrieden. In den 2010er Jahren seien in Frankenthal regelmäßig mehr als 1000 Sportabzeichen abgelegt worden. Nach dem starken Einbruch während der Corona-Pandemie habe man dieses Niveau bislang nicht wieder erreicht. Im pfalzweiten Ranking befände sich Frankenthal im hinteren Drittel. „Wir freuen uns über jeden, der kommt“, sagte Mohr. Vor allem Schulen und Vereine müssten sich wieder stärker engagieren. Von insgesamt 15 Schulen würden derzeit nur drei aktiv das Sportabzeichen anbieten.

Auch Reiner Wolf vom Sportbund Pfalz betonte die Bedeutung des Sportabzeichens als „besonderen Fitnesstest und Gemeinschaftserlebnis“. Hinter den Prüfungen stünden zahlreiche Ehrenamtliche, die Woche für Woche ihren Einsatz leisteten.

Lob für ehrenamtliche Abnehmer

Bei der Veranstaltung wurden deshalb nicht nur die erfolgreichen Sportler geehrt. Besondere Anerkennung erhielten auch die 16 Sportabzeichen-Abnehmer, Übungsleiter und Sportlehrer, ohne deren Engagement die Durchführung kaum möglich wäre. „Ich möchte die Abnehmer besonders hervorheben und wertschätzen – in Zeiten, in denen viele nicht mehr die Zeit für Ehrenamt haben“, sagte Meyer.

Für den musikalischen Rahmen sorgte die Oberstufenband des Albert-Einstein-Gymnasiums mit Liedern wie „Seven Nation Army“ und „Hot N Cold“. Zudem zeigte die Rhythmische Sportgymnastikgruppe der VT Frankenthal ihr Können.