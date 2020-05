Worms. Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag in Worms an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Lutherring wurde eine Frau leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Laut Polizeimeldung vom Freitag befuhr die 47-jährige Frau gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw den Willi-Brandt-Ring in Richtung Lutherring, in den sie rechts einbiegen wollte. Hier musste sie jedoch anhalten und die Fahrzeuge auf dem Lutherring passieren lassen. Das bemerkte ein nachfolgender 33-jähriger Autofahrer zu spät. Er fuhr auf den wartenden Pkw auf. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.