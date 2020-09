Im Rhein bei Dienheim (Kreis Mainz-Bingen) hat eine Bootsbesatzung am Mittwoch eine im Wasser treibende Leiche gefunden und geborgen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten gehen anhand des Aussehens und der Kleidung davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 20-Jährigen handelt, der seit Sonntag nach einem Badeunfall im Rhein bei Hamm (Kreis Alzey-Worms) vermisst wird. Er war mit drei weiteren Personen zum Abkühlen ins Wasser gegangen und dabei abgetrieben. Die Begleiter hatten die Rettungskräfte verständigt. Eine Suche per Hubschrauber, DLRG und Polizei war erfolglos geblieben.