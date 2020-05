Auf den Ausnahmezustand der Corona-Krise reagieren Menschen ganz unterschiedlich: Einige können nachts nicht mehr schlafen, haben Existenzängste, andere fühlen sich isoliert und möchten sich austauschen. Für Ratsuchende hat Angelika Schermuly ein Sorgentelefon eingerichtet. Dreimal pro Woche leiht die 33-jährige Grundschullehrerin aus Flomersheim Anrufern ihr Ohr, anonym und kostenlos.

Sie möchte neutrale Gesprächspartnerin, empathische Zuhörerin und Beraterin sein und dabei ihre kommunikativen Kompetenzen und ihr psychologisches Fachwissen zielgerichtet weitergeben. Ab dem Zeitpunkt der Schulschließungen Mitte März hat sich Schermuly selbstständig ins Thema eingearbeitet, „weil ich mehr tun wollte, als nur daheim zu bleiben“. Gestartet hat sie ihr Projekt dann kurz vor Ostern.

In Krisen spiele Selbstfürsorge eine wichtige Rolle, sie helfe, mit Stress umzugehen und seelisch stabiler zu werden. Es gehe darum, einen positiven und optimistischen Blick zu wagen und den Lebensmut nicht zu verlieren, betont Schermuly im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dafür erteilt die Fachfrau praktische Tipps und zeigt Techniken auf. „Es ist hilfreich, den Tag zu strukturieren und sich Aufgaben vorzunehmen“, weiß die Beraterin aus eigener Erfahrung.

Sich selbst hat die Lehrerin im Homeoffice einen Wochenplan und wohldosierte Informationszufuhr verordnet: „Ich schaue nur einmal am Tag Nachrichten.“ Wichtig sei es auch, Abwechslung in den Tagesablauf zu bringen, etwa durch Bewegung an der frischen Luft, Musikmachen und Pflege sozialer Kontakte.

