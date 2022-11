Frankenthal. Zehn Punkte aus vier Spielen – der VfR Frankenthal hat sich in der Fußball-Bezirksliga aus der Abstiegszone herausgearbeitet. Das Spiel am Donnerstag in Lustadt fiel aus, am Sonntag soll im Heimspiel (16 Uhr) gegen Aufsteiger TuS Mechtersheim II die Serie ausgebaut werden. Macht sich ein Spieler selbst ein Geburtstagsgeschenk?

Die Mannschaft sei nach Lustadt gefahren. Obwohl man sich telefonisch erkundigt habe, sei das Spiel ausgefallen. Da hätte nur mit Schwimmflügeln gespielt werden können, hat VfR-Trainer Matteo Randazzo mitgeteilt bekommen. Er war aus gesundheitlichen Gründen nicht mitgefahren. Etwas seltsam findet er das Verhalten der Lustadter. Das Heimrecht wurde nun gedreht. Der VfR spielt am 1. Dezember, 19.30 Uhr, im Ostparkstadion gegen Lustadt. Im Frühjahr 2023 findet dann das Spiel auf dem dortigen Naturrasen statt.

Nun kommt am Sonntag der TuS Mechtersheim II ins Ostparkstadion. Ein Aufsteiger, der aber von der ersten Mannschaft, die in der Oberliga spielt, profitieren kann. Schmerzhaft erfahren, was das im Ernstfall bedeuten kann, musste der SV Obersülzen in den Aufstiegsspielen. Zuletzt allerdings haben sich die Mechtersheimer eine 1:7-Klatsche bei der VTG Queichhambach abgeholt. Davon will sich Randazzo jedoch nicht beeinflussen lassen. „Es ist spielerisch wohl mit das stärkste Team in der Liga“, meint er. Was da am vergangenen Spieltag los war, das wisse er nicht. „Wir konzentrieren uns auf das eigene Spiel“.

„Wir müssen weiter den Hunger haben, unsere Spiele zu gewinnen. Das Potenzial dazu hat meine Mannschaft“, sagt Randazzo. Und so weit weg sind die potenziellen Abstiegsränge ja nicht. Der SV Weisenheim steht mit 18 Punkten auf dem ersten möglichen, auf Rang 14. Der VfR nimmt zwar Platz zehn ein, hat aber nur drei Punkte mehr auf dem Konto. Deshalb heißt es in den vier Spielen bis zur Winterpause, weiter am Punktepolster zu arbeiten.

Ein VfR-Spieler kann sich mit einem Sieg ein Geburtstagsgeschenk machen – Jason Tack. Da vertraut der Trainer dem Spieler, dass er nicht zu weit in seinen Geburtstag reinfeiert. Tim Laubscher laboriert an einer Zerrung. Für ihn gibt es eine Minimalhoffnung auf einen Einsatz. Fabio Libori kommt zurück aufs Feld. „Wir haben jetzt das Selbstvertrauen, dass wir drei Punkte holen wollen“, sagt Randazzo.