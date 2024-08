Seit Februar gibt es in Frankenthal im Netz unter www.frankenthal.de/leerstand eine Leerstandsbörse für Innenstadtgeschäfte, die Leerstände erfassen und Eigentümer von Ladengeschäften mit Mietinteressenten vernetzen soll. Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) sprach vor dem Start des Portals im Planungs- und Umweltausschuss von einer „Online-Ladenbörse“, die durch eine verbesserte Datenlage Transparenz schaffen solle und auf weitere Stadtgebiete ausgeweitet werden könne. Zu Beginn wurden 15 Gewerbeleerstände von der Stadt erfasst. Und das sei auch heute, knapp sechs Monate später, noch der Fall, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Genutzt werde die Leerstandbörse von Maklern und Eigentümern beziehungsweise Vermietern. Aktuell gebe es allerdings nur zwei Inserate auf der Plattform, berichtet die Verwaltung. „Neues ist bisher nicht dazugekommen, obwohl wir auch immer wieder Eigentümer leerstehender Immobilien oder Makler ansprechen“, sagt eine Sprecherin der Stadt. Nach wie vor sind in der Börse nur leere Geschäfte in der Innenstadt aufgeführt.