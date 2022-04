Die Polizei meldet einen Streit zwischen zwei Männern, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einer Bar in der Mühlstraße eskaliert ist. Bei einer zunächst lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Frankenthaler und einem 32-jährigen Ludwigshafener trat der 20-Jährige dem 32-Jährigen in den Bauch. Dieser schlug den Jüngeren daraufhin laut Bericht mehrfach ins Gesicht. Die beiden Kontrahenten erlitten jeweils leichte Verletzungen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.