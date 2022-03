Vermutlich eine Gruppe Jugendlicher hat am Freitagabend in Flomersheim ein auf dem Parkplatz an der Isenachhalle aufgebautes Verkaufshäuschen umgeworfen und damit laut Polizei einen Schaden von rund 2000 Euro an dem Obst- und Gemüsestand angerichtet. Den Beamten zufolge hatten Zeugen kurz nach 21.30 Uhr in der Eppsteiner Straße einen lauten Knall gehört. Vor Ort fanden sie das umgestürzte Häuschen und beobachteten vier dunkel gekleidete Jugendliche, die von Sporthalle kommend Richtung Bahnhof rannten. Einer aus der Gruppe habe ein Fahrrad mit sich geführt. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.