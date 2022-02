Der nächste Laufkurs des Präventivprojekts „Aktiv für die Seele“ des Bündnisses für seelische Gesundheit in Frankenthal beginnt am Dienstag, 1. März. Das Angebot richtet sich an Menschen, die an Depressionen und Angsterkrankungen leiden, dient aber auch deren Vorbeugung. Laut Mitteilung werden die Teilnehmer behutsam an das Joggen herangeführt. Kosten: 100 Euro pro Person (mit Frankenthaler Ermäßigungskarte 30 Euro). Der zwölfwöchige Kurs findet immer dienstags um 16.15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Strandbad. Anmelden kann man sich bei der Lauf- und Fitnessakademie: Telefon 0621 7628145 oder 0176 42593733, E-Mail peter@laufundfitnessakademie.de, Internet www.laufundfitnessakademie.de.