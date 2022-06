Wer die staatliche Sozialleistung „Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt“ (HzL) bezieht, ist durch alle anderen Sicherungssysteme gerutscht. In Frankenthal erhielten Ende 2020 – aus diesem Jahr stammen die jüngsten Daten – 120 Personen diese besondere Form der Unterstützung. Die Zahl ist rückläufig, aber etwas unscharf.

HzL ist die Bezeichnung für das, was früher Sozialhilfe genannt wurde. Für die meisten Bedürftigen ist die Sozialhilfe durch andere Unterstützungsformen abgelöst worden. Deswegen sind die bundesweit 217.370 HzL-Bezieher gemessen an den rund 6,9 Millionen Menschen, die Mindestsicherungsleistungen beziehen, auch eine zahlenmäßig kleine Gruppe. Aber sie stehen für hilfsbedürftige Menschen, die anders nicht aufgefangen werden können.

Gesetzliche Änderungen

In Frankenthal geht ihre Anzahl zurück. Wie der Zeitungsdienst Südwest (ZDS) mitteilt, waren hier zum 31. Dezember 2020 mit 120 HzL-Empfängern neun Personen weniger registriert als ein Jahr zuvor. Das bedeutet laut ZDS aber keine Erfolgsmeldung. Ein Teil der Empfänger sei gestorben, andere bekämen wegen einer gesetzlichen Neudefinition kein Geld mehr. So habe es zum Beispiel Änderungen beim Bundesteilhabegesetz (BTHG) gegeben. Seit Anfang 2020 zählt die „besondere Wohnform“ der Eingliederungshilfe nicht mehr zu den (stationären) Einrichtungen. Für betroffene Personen mit Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entfällt nun der zusätzliche Bezug der „Laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt“. Die Menschen sind also noch da, bekommen aber dieses Geld nicht mehr, schreibt der ZDS.

In Rheinland-Pfalz erhielten zum 31. Dezember 2020 8690 Männer, Frauen und Kinder diese spezielle Form der Unterstützung (Vorjahr: 14.914), bundesweit waren es 217.370 Empfänger (Vorjahr: 344.841). Diese Menschen hatten weder Anspruch auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) noch auf Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung. Auch Minderjährige unter 15 Jahren, die nicht im Haushalt der Eltern, sondern bei Verwandten leben, sind anspruchsberechtigt, wenn Einkünfte fehlen. Ebenso Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um die Kosten der Unterkunft zu zahlen. In Frankenthal lebten 60 der 120 HzL-Empfänger in einem Alten- oder Pflegeheim (Vorjahr: 75). Der Bundeswert lag bei 44,9 Prozent (2019: 67,1 Prozent).

Zahlen werden gerundet

40 HzL-Empfänger in der Stadt waren zuletzt jünger als 18 Jahre. Weitere 45 befanden sich im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Unter den Beziehern waren auch 20 Personen mit einem ausländischen Pass, was einem Anteil von 16,7 Prozent (bundesweit 11,8 Prozent) entspricht. 54,2 Prozent der Bezieher in Frankenthal waren Frauen.

Laut ZDS ist die Statistik allerdings unscharf. Wurden früher exakte Werte angegeben wie die 35 Sozialhilfeempfänger zwischen sieben und 18 Jahren in 2019, steht für 2020 die Zahl 30. Wie viele Personen weniger es sind, lasse sich nicht genau sagen, weil die Zahlen jetzt auf den nächsten Fünfer- oder Zehnerschritt gerundet werden.