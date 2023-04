Einen Sommerbiathlon richtet die Schützengilde Weisenheim am Sand am Schützenhaus (An der Bleiche) am Sonntag, 30. April, aus.

Nach einer Laufstrecke von 1,5 Kilometern wird am Schießstand auf die in zehn Metern Entfernung stehenden Klappscheiben gezielt. Eigene Luftgewehre können mitgebracht, aber auch welche beim Veranstalter geliehen werden. Von 9 bis 11 Uhr findet die Wertungslauf zum 24. Saar-Pfalz-Cup (nur für DSB-Mitglieder) statt, von 11.30 bis 13.30 Uhr der Breitensportbiathlon für alle interessierten Sportler und der Minibiathlon für Kinder unter zwölf Jahren (Anmeldung jeweils von 10.30 bis 12 Uhr). Weitere Informationen im Internet unter www.sgi-weisenheim.de.