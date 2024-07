Für Grünabfälle werden an wechselnden Standorten für eine begrenzte Zeit Sammelcontainer aufgestellt: Dieses Vorgehen, das 2023 erstmals getestet wurde, hat sich aus Sicht der Stadt bewährt. Im Herbst will man diesen Service ergänzend zu der zweimal im Jahr stattfindenden Grünabfallsammlung wieder anbieten. Das geht aus Unterlagen hervor, mit denen sich der Betriebsausschuss am Mittwoch, 10. Juli, 16 Uhr, im Aufenthaltsraum des EWF (Ackerstraße 24) befasst. Außerdem auf der Tagesordnung: die Gestaltung einer pflegefreien Urnenanlage auf dem Friedhof in Flomersheim. Bei diesem Punkt berät der zuständige Ortsbeirat des Vororts mit.