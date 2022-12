Erst abgelehnt, dann im dritten Anlauf beschlossen: Schon die Einführung des kostenpflichtigen Laubsacks ist holprig. Bei den Bürgern kommt das als Service beworbene Angebot nicht gut an. Dass es anders geht, zeigt eine Nachbarstadt.

Wer in Ludwigshafen das Laub vor seinem Haus entsorgen will, bekommt dafür von der Stadt kostenlos Säcke. Am Straßenrand abgestellt werden diese – ebenso wie andere Plastikbeutel mit Laub – von der Straßenreinigung abgeholt. Auch in Frankenthal ist es jahrelang gelebte Praxis, dass der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb die gesammelten Blätter mitnimmt. Auf Drängen der Aufsichtsbehörde wird das Abholen 2021 eingestellt – zum Ärger aller, in deren Straße viele große Bäume stehen. Sie müssen sich nun selbst um die Entsorgung des Grünabfalls kümmern.

Dreimal zur Abstimmung gestellt

Die Lösung aus Sicht der Verwaltung: ein kostenpflichtiger 120-Liter-Laubsack, der probeweise eingeführt und nach Terminbuchung abgeholt wird. Dreimal steht das Thema im Betriebsausschuss zur Abstimmung. Dabei wird nach Ansicht des Innenministeriums in einem Fall gegen geltendes Recht verstoßen. Schon vor Auswertung des Testbetriebs scheint klar: Der Laubsack ist durchgefallen. In den ersten sieben Wochen werden 70 Laubsäcke verkauft, ganze vier Stück sammelt der EWF in dieser Zeit mit Abholtermin ein. Stattdessen türmen sich in etlichen Straßen blaue und gelbe Plastikbeutel. Darin: jede Menge Blätter.