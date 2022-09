Die Entsorgung des Herbstlaubs beschäftigt die Kommunalpolitik weiter. Im Betriebsausschuss am Montag, 26. September, 17 Uhr, der anders als angekündigt im Dathenushaus tagt, steht neben einem Bericht der Verwaltung zur kostenpflichtigen Einführung eines Laubsacks – den das Gremium vor Kurzem abgelehnt hatte – ein Antrag der AfD auf der Tagesordnung. Sie schlägt vor, die Kosten für die Abholung und Entsorgung des Laubs in die wiederkehrenden Beiträge einzuplanen und das Laubsammeln an sogenannte Ein-Euro-Jobber zu übertragen.