Dass Bürger fürs Entsorgen des Laubs von städtischen Bäumen beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) Säcke kaufen sollen und ihnen ein Bußgeld drohe, falls sie mit Blättern gefüllte andere Behälter am Straßenrand platzierten, nennt die AfD-Stadtratsfraktion „eine unzumutbare Situation“. Einer Mitteilung zufolge möchte sie am Infostand vorm City-Center am Samstag, 26. November, 11 bis 13 Uhr, kostenlos zugelassene Säcke verteilen – maximal zwei pro Person. In die könne Laub umgefüllt und ein Abholtermin beim EWF vereinbart werden.