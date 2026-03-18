Ein Lastwagenfahrer hat sich in Frankenthal offenbar verschätzt: Mit einem Bagger als Ladung hatte sein Lkw Überhöhe. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Es war ein Unfall, wie er nicht alle Tage passiert: Ein Lastwagen ist am Dienstagvormittag gegen die Überdachung einer Tankstelle in der Industriestraße in Frankenthal gekracht. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde auf dem Laster ein Bagger transportiert. Durch die Ladung hatte der Lkw Überhöhe. Der Lastwagenfahrer verschätzte sich offenbar und fuhr gegen die Überdachung der Tankstelle.

Die Frankenthaler Feuerwehr überprüft die Überdachung der Tankstelle. Foto: Feuerwehr Frankenthal/oho

„Das Dach beziehungsweise die Verkleidungsteile wurden von einer Drehleiter aus auf mögliche lose Teile überprüft und der Bereich entsprechend abgesperrt“, berichtet die Feuerwehr, die mit einem Rüstzug ausgerückt war.

Außerdem überprüften die Feuerwehrleute den Bagger auf mögliche Schäden, konnten aber nichts feststellen. „Die weitere Überprüfung und Reparatur des Dachs wird durch die Tankstellenbetreiber veranlasst“, informiert die Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.