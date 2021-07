Bei einem Ausweichmanöver hat ein Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße aus Richtung Osthofen in Richtung Worms-Abenheim einen Leitpfosten überfahren. Der Mann hatte laut Polizei einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer vermeiden wollen, der vermutlich aus Unachtsamkeit in der Fahrbahnmitte fuhr. Der Lkw-Fahrer hält an der Unfallstelle an, wohingegen der Radfahrer flüchtet. Wer sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Worms unter 06241 8520.