Ein Lkw blieb an der Überdachung der TotalEnergies-Tankstelle in der Frankenthaler Industriestraße hängen. Wie sich der Unfall auf den Betrieb ausgewirkt hat.

Ein Laster mit Überhöhe ist vor rund eineinhalb Wochen in der Industriestraße in Frankenthal gegen die Überdachung der dortigen TotalEnergies-Tankstelle gekracht. Ein Vorfall, wie er sich dort bisher noch nie ereignet hat. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden.

„Für uns steht im Vordergrund, die Überdachung schnellstmöglich instand zu setzen“, sagt eine Sprecherin von Circle K auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Circle K ist eine Marke des kanadischen Convenience-Store-Unternehmens Alimentation Couche-Tard, das Ende 2023 das Tankstellennetz von TotalEnergies in Deutschland übernommen hat. Bei dem Unfall sei ein Teil der Dachblende beschädigt worden, gemeinsam mit Fachbetrieben und dem Stationseigentümer – bei der Tankstelle handelt es sich um eine Partnerstation von Circle K – prüfe man derzeit den genauen Umfang sowie die notwendigen Reparaturschritte.

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Polizei: Ermittlungen dauern noch an

„Die genaue Höhe des Schadens können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen“, erklärt die Sprecherin. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens nach ersten Erkenntnissen auf einen mittleren vierstelligen Betrag, wie sie auf Anfrage mitteilt. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zur Unfallursache weiter an. Deshalb könnten aktuell auch keine Angaben zum Unfallhergang gemacht werden.

Die Frankenthaler Feuerwehr überprüft die Überdachung der Tankstelle. Foto: Feuerwehr Frankenthal/oho

Auf dem Laster war ein Bagger transportiert worden, berichtete die Feuerwehr Frankenthal, die nach dem Crash alarmiert worden war. Durch die Ladung hatte der Lkw Überhöhe und der Lastwagenfahrer krachte damit gegen die Überdachung der Tankstelle.

Statiker überprüft Konstruktion

Der Unfall wirkte sich auf den Tankstellenbetrieb aus. „Die beiden Lkw-Spuren an der Tankstelle wurden unmittelbar nach dem Vorfall vorsorglich gesperrt. Eine der Fahrspuren konnte noch am selben Tag wieder geöffnet werden“, heißt es von Circle K. Nachdem ein Statiker die Konstruktion geprüft hatte, sei am vergangenen Freitag auch die zweite Spur wieder für den Verkehr freigegeben worden, informiert die Sprecherin.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe an der Tankstelle normaler Betrieb geherrscht. Nach aktuellem Kenntnisstand habe für die Kunden und die Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß sei der Bereich vorsorglich abgesperrt worden, Feuerwehr und Polizei seien sehr schnell vor Ort gewesen und hätten die Situation zügig geklärt.