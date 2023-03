Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

30 Jahre hat es bis zum Spatenstich am Donnerstag gedauert: Innerhalb von rund vier Monaten soll nun der Langgraben in Studernheim für rund 1,1 Millionen Euro hydraulisch ertüchtigt werden. Das Ziel: überlaufendes Wasser aus dem Regenrückhaltebecken an der Eichwiesenhalle besser ableiten zu können.

Die Freude war aus den Worten aller Redner – Oberbürgermeister Martin Hebich, Bürgermeister Bernd Knöppel (beide CDU), Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) – herauszuhören.