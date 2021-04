Einen versuchten Einbruch meldet die Polizei Frankenthal aus der Studernheimer Langgasse. Dort haben unbekannte Täter den Beamten zufolge am frühen Donnerstagmorgen versucht, in ein Reihenhaus einzudringen. Nach Angaben der Ermittler scheiterten sie allerdings schon daran, eine Tür aufzuhebeln. Insofern sei es beim Schaden an der Tür geblieben, entwendet worden sei nichts. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.