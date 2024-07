Latin-Pop, Indie, Folk, neo Soul und virtuosen Jazz bietet das Wormser Festival „Jazz und Joy“ in geballter Form. Parallel auf vier Bühnen an drei Tagen werden dem Publikum rund 30 Konzerte geboten. Eine Auswahl aus dem prallen Programm von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. August, gibt es hier im Überblick.

Das Sonderkonzert als einer der Höhepunkte des Programms zielt diesmal wieder auf ein eher jüngeres Publikum. Nachdem im vergangenen Jahr der aus dem Raum Karlsruhe stammende Sänger Max Giesinger mit seinen deutschen Popsongs die Fans um sich scharte, hat sich die Wormser Kultur- und Veranstaltungs-GmbH (KVG) in diesem Jahr mit Alvaro Soler ebenfalls wieder einen Teenie-Schwarm als Headliner ausgesucht. Der aus TV-Formaten wie „The X Factor“, „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“, „The Masked Singer“ und „The Voice Kids“ bekannte Sänger kann bereits auf über zwei Millionen verkaufte Platten seiner drei bisher veröffentlichten Studioalben sowie über 150 Gold- und Platin-Awards zurückblicken. In Worms will Alvaro Soler seine ganz persönliche, weiterentwickelte und moderne Vision des Latin Pop präsentieren.

Jazz-Shootingstar aus Polen und Frankreich

Jazz & Joy vereint an drei Tagen geballte Angebote für Anhänger populärer Musik und Jazz-Fans. Los geht es am Freitag, 16. August, um 18 Uhr mit Marko Mebus und seinem Quartett. Als erstem Trompeter wurde dem in Stuttgart lebenden Musiker im Herbst 2023 der Wormser Jazzpreis für sein „außergewöhnliches musikalisches Gespür“ verliehen. Als Solist bewegt er sich gerne durch alle Stile, als Komponist wandelt er laut Ankündigung gekonnt auf dem Grat zwischen Jazz-Tradition und Moderne.

Als Vorgruppe von Meat Loaf machte sich die Gruppe „Klangk“ einst einen Namen. 1972 von Rolf Schmidt als experimentelle Rockband gegründet, beeinflusste Hans Heer ein Jahr später die Band in Richtung Jazzrock und Funk Fusion. Die Formation aus regionalen und internationalen Musikern steht am Freitag auf der Bühne am Weckerlingplatz.

Als Jazz-Shootingstar kann die erst 27-jährige, in Polen und Frankreich lebende Kinga Glyk bezeichnet werden. Mit internationalen Auftritten und Millionen von YouTube-Views für virale Bass-Cover beispielsweise von Eric Clapton oder Bruno Mars hat sie sich laut Ankündigung als Generationstalent erwiesen. Ihr neues Album „Real Life“ ist ihr bisher markantestes: Inspiriert von Jazz und Funk hat Glyk einzigartige Arrangements geschaffen, die ihre eindrucksvolle Handschrift tragen.

Höhepunkt am Samstag: Popgruppe Juli

Höhepunkt am Samstagabend soll der Auftritt der fünfköpfigen Band Juli sein, die vor zwei Jahrzehnten mit „Perfekte Welle“ einen Einstiegserfolg feierten, an den die Formation mit mehr als 1,5 Millionen verkauften Einheiten ihrer mit Gold und Platin ausgezeichneten Alben anknüpfte. Geblieben sind die euphorische Bittersweetness, die vertraute Nostalgie-Verliebtheit und die unerschöpfliche Energie, mit der die fünf Musiker ihr Publikum mitreißen.

Ebenfalls am Samstag zu sehen sein wird Julia „Jules“ Nagele alias listentojules. Von Kritikern hochgelobt, schreibt die Sängerin Lieder über das Leben und die Natur. Dabei beeindruckt die Musikerin mit ihrer Band laut Ankündigung inmitten von Neo Soul, Jazz und Singer-Songwriter Manier. Ihre Musik wird von unverkennbaren Gitarrenpickings und ihrer einzigartigen, warmen Stimme getragen.

Der elffache Grammy-Gewinner Philip Lassiter wird für seine erstklassigen Kompositionen und Arrangements sowie sein virtuoses Trompetenspiel international gefeiert. In Worms wird er am Samstag um 22 Uhr auf der Bühne am Weckerlingplatz zu hören sein. Bei seinem Auftritt erwartet die Besucher laut Ankündigung ein Feuerwerk aus Funk, Soul und R'n'B. Lassiter war bereits Horn-Arrangeur und Sektionsleiter für Prince und dessen Begleitband New Power Generation. Sein Talent als Frontmann und Songwriter stellt er mit seinem ersten Live-Album „Raw in Amsterdam“ unter Beweis.

Stimme von Spandau Ballett auf der Bühne

Lust auf den Sommer machen will die Mannheimer Indie-Pop-Band „Jupyter“, die sich seit ihrem musikalischen Start im Frühjahr 2022 zu einem Newcomer in der deutschen Indie-Pop-Landschaft entwickelt hat. Die vier Bandmitglieder lassen in ihre Songs Elemente des Neo-Souls einfließen. Ebenfalls aus Mannheim reist Gringo Mayer an. Mit seinem zweiten Album „Ihr liewe Leit“ entfacht der Kurpfälzer laut Ankündigung ein furioses Feuerwerk aus Indie, Pop, Folk und noch einigem mehr. Im kurpfälzischen Idiom erzählt er kleine und große Geschichten aus seiner Umgebung, mit seiner Sprache und seinen ureigenen musikalischen Mitteln. In Worms wird er am Sonntag um 17.30 Uhr auf der Bühne am Marktplatz zu sehen sein.

Tony Hadley ist vor allem als unverwechselbare Stimme der Hits von Spandau Ballet bekannt. Der ehemalige Frontman der 80er Jahre New-Romantic-Ikonen ist mittlerweile ein erfolgreicher Solokünstler. In den vergangenen beiden Jahren feierte der gebürtige Londoner sein 40-jähriges Bühnenjubiläum mit einer ausgedehnten Tournee in Großbritannien sowie Auftritten in Australien, Neuseeland, den Philippinen, Japan und Italien. Bei Jazz & Joy wird er am Sonntag um 20 Uhr auf dem Marktplatz zu hören sein.

Noch Fragen?

Tickets und Details zum Programm gibt es im Internet unter www.jazzandjoy.de

Tagestickets kosten im Vorverkauf jeweils 30 Euro, eine Mehrtageskarte für alle Konzerte kostet 50 Euro. Das Sonderkonzert mit Alvaro Soler ist ausgenommen und kostet 52,50 Euro.