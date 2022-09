Wenige Stunden vor Auslaufen des Tankrabatts bildeten sich am Mittwochabend an den Zapfsäulen in der Stadt lange Warteschlangen. Die letzte Chance, zu den ermäßigten Steuersätzen zu tanken, wurde eifrig genutzt. Auch beim Tankcenter Ziehl im Industriegebiet Nord.

Den steuerreduzierten Sprit, der beim Benzin für einen Abschlag von 35 Cent pro Liter (Diesel: 17 Cent) sorgte, habe es schon seit einigen Tagen nicht mehr auf dem Markt gegeben, erklärt Geschäftsführer Jochen Ziehl gegenüber der RHEINPFALZ. Er habe rechtzeitig eingekauft und für den letzten Tag noch einmal einen Tanklaster geordert. Die Sinnhaftigkeit des Rabatts zieht Ziehl in Zweifel – auch mit Blick auf den hohen organisatorischen Aufwand. Seiner Ansicht nach wäre eine Erhöhung der Pendlerpauschale besser gewesen, um Leute zu entlasten, die auf das Auto angewiesen sind. Mehr Treibstoff verkauft als sonst habe er in den drei Monaten nicht, so Ziehl. „Im Monatsdurchschnitt haben sich die Literzahlen auf gleichbleibendem Niveau bewegt.“ Erfahrungsgemäß fielen die Umsätze in den Ferienmonaten ohnehin etwas geringer aus.

Nicht in den Genuss eines Rabatts, sondern eines Tankgutscheins über jeweils 100 Euro kommen sechs Frankenthaler Blaulichtorganisationen. Ziehl hat sich spontan bereiterklärt, sich zur Hälfte an der vom CDU-Landtagsabgeordneten Christian Baldauf initiierten Aktion zu beteiligen – als Zeichen der Wertschätzung für den ehrenamtlichen Einsatz der Helferinnen und Helfer. Bei der Übergabe der Gutscheine an die Vertreter von Malteser Hilfsdienst, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund, Technischem Hilfswerk und Deutschem Roten Kreuz spricht Baldauf von „einem Tropfen auf den heißen Stein“. Er betont: „Die Hilfsorganisationen verdienen Aufmerksamkeit und Unterstützung.“