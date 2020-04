Blues, Gypsy und klassischen Swing wird es in diesem Jahr nicht in Großkarlbach geben. Die Lange Nacht des Jazz, die am 11. Juli hätte stattfinden sollen, ist abgesagt. Die Veranstalter reagieren damit auf das nicht kalkulierbare Risiko in der Corona-Krise – haben aber einen Plan B in der Tasche.

„Es war ja abzusehen“, sagt Ursula Budde mit Blick auf die derzeit herrschende Corona-Pandemie und ihre teils weitreichenden Einschränkungen. „Wir haben mit der Absage so lange es geht gewartet.“ Die steht nun aber fest: Die 19. Lange Nacht des Jazz in Großkarlbach findet in diesem Jahr nicht statt. Das Risiko, dass sich Musiker und Besucher bei einer Durchführung der Veranstaltung mit dem neuartigen Coronavirus anstecken könnten, sei einfach zu hoch. Acht Bands hätten am Abend des 11. Juli in sechs Höfen, der protestantischen Kirche und auf den Straßen gespielt. Die Zuschauer wären von einem Konzert zum anderen gelaufen – „und hätten das Risiko einer Ansteckung damit potenziert“, meint Budde. Eine eventuelle Maskenpflicht oder Höchstbegrenzung der Zuschauer hätte man dabei unmöglich kontrollieren können und die Zuschauer, die meist Ü 60 seien, zählen auch noch zur Risikogruppe für eine Infektion.

Am Programm halten die Veranstalter trotzdem fest: Es soll in der für 2020 geplanten Fassung stattfinden – allerdings erst 2021. Der Termin dafür steht bereits. Es ist der 10. Juli. „Wir haben alle Musiker angeschrieben“, sagt Budde. „Die Profimusiker sind alle dabei und haben sich den neuen Termin notiert.“ Geplant waren in diesem Jahr unter anderem Auftritte von Al Cat and the Roaring Tigers, Whiskydenker, Chris „B“, der SRH-Bigbang, Zydeco Playboys und von Marion und Sobo Band.

Tickets behalten Gültigkeit

Rund 20 Karten hatten die Veranstalter bereits verkauft. „Das war schon deutlich weniger als sonst um diese Zeit“, sagt Budde. Die Corona-Krise habe wohl dazu geführt, zurückhaltender mit dem Kauf von Tickets zu werden, glaubt sie. Wer dennoch ein Ticket für 2020 erstanden hat, kann es 2021 einlösen. „Die Tickets behalten ihre Gültigkeit“, versichert Budde.

Ein finanzieller Schaden entstanden ist den Veranstaltern durch die Absage nicht – weil sie rechtzeitig kam. „Bändchen und Flyer hatten wir schon bestellt, aber da hielt sich der finanzielle Aufwand im Rahmen“, sagt Budde. Wichtig sei es gewesen, bis Ende April eine endgültige Entscheidung zu fällen, weil dann die teuren Werbeanzeigen hätten geschaltet werden müssen. Dass die Veranstaltung in diesem Jahr ausfällt, hält sie auch wirtschaftlich für sinnvoll: „Selbst wenn sie stattgefunden hätte, weiß niemand, wie viele Leute wirklich g ekommen wären und dann hätten wir vielleicht doch Miese gemacht“, so Budde. „Wir hoffen jetzt einfach, dass der Termin nächstes Jahr am 10. Juli stattfinden kann.“