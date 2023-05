Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über eine Konzeptvergabe will die Stadt Einfluss darauf nehmen, was und wie auf ihrem Grundstück an der ehemaligen Landwirtschaftsschule gebaut wird. Dass so ein besonderes Quartier entstehen könne, begrüßen die Fraktionen. Bei einigen Details hat die Verwaltung nun nachgebessert.

Es ist ein gewisser Spagat, den die Verantwortlichen leisten müssen: Einerseits wollen sie die Chance nutzen, mit dem Verkauf des rund 2900 Quadratmeter großen Geländes westlich