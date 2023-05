Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Regen der vergangenen Tage hat die Frankenthaler Terrasse in eine Seenplatte verwandelt. Für Thomas Mohr und Stefan Best, Landwirte der jüngeren Generation aus Flomersheim, ist das Phänomen Anlass, vor aus ihrer Sicht negativen Folgen des geplanten Gewerbegebiets „Im Brand II“ in Lambsheim zu warnen.

Das Feld ist gerichtet, die Bewässerungsrohre sind ausgelegt. In dieser Woche wollte der 37-jährige Thomas Mohr Blumenkohlpflanzen setzen. Doch damit wird es nichts. Der Acker steht