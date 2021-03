Statt wie üblich bei einer Wahlparty im Rathaus werden die Ergebnisse der Landtagswahl am Sonntag per Livestream im Internet verkündet. Auch auf der Internetseite der Stadt kann man nach Schließen der Wahllokale ab 18 Uhr abrufen, wie die Frankenthaler gewählt haben.

Als Kreiswahlleiter verkündet Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) die vorläufigen Ergebnisse via Livestreams um 20 und 22 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Stadt Frankenthal und auf der städtischen Facebook-Seite unter www.facebook.com/stadt.frankenthal.pfalz. Im Internet sind die vorläufigen Wahlergebnisse aus den Frankenthaler Wahllokalen und auch das Votum der Briefwähler am Wahlabend unter www.frankenthal.de/wahl oder www.wahlen2021.rlp.de zu finden.

Wahllokale bis 18 Uhr offen

Trotz des in diesem Jahr hohen Anteils an Briefwählern sind die Wahllokale am Sonntag wie üblich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Wahlorte bleiben laut Verwaltung für die meisten Frankenthaler gleich. Änderungen gibt es zum Teil bei den Wahlräumen – wo möglich, seien diese in größere Räumlichkeiten verlegt worden, sodass ausreichend Abstand eingehalten werden könne. Außerdem sollen Einbahnstraßenregelungen Begegnungen innerhalb der Gebäude verhindern. Für Wähler und Wahlhelfer ist das Tragen von medizinischen Masken Pflicht. In jedem Wahlraum steht außerdem Desinfektionsmittel bereit.