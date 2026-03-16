Die Themen Barrierefreiheit und Nachteilsausgleich für Gehörlose, Schwerhörige und taubblinde Menschen stehen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl am Sonntag. Der Landesverband der Gehörlosen lädt dazu für Dienstag, 17. März, 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) ins Kommunikationszentrum für Gehörlose, Carl-Spitzweg-Straße 30, ein. Laut Mitteilung nehmen Christian Baldauf (CDU), Dörte Schall (SPD), Lena Fröhlich (Grüne), Nina Bömelburg (Die Linke), Patrick Kunz (Freie Wähler), David Schwarzendahl (BSW) und Steven Wink (FDP) an dem von Marco Bähner (Beauftragter für Politik des Landesverbands der Gehörlosen) moderierten Podium teil. Ab etwa 19.45 Uhr sollen Fragen aus dem Publikum möglich sein. Der Eintritt ist frei. Für Barrierefreiheit sorgen laut Ankündigung zwei Gebärdensprachdolmetscher und ein barrierefreier Veranstaltungsort.