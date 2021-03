In den ersten drei Stunden nach Öffnung der Wahllokale um 8 Uhr haben in Worms 3781 Bürger ihre Stimme abgegeben. Das meldet die Stadt als Zwischenergebnis der Landtagswahl an den Landeswahlleiter in Bad Ems. Per Briefwahl sind bereits 19.055 Stimmzettel eingegangen. Insgesamt gibt es im Wahlkreis 33 (Worms) 56.970 Stimmberechtigte.