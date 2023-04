Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie soll es in der Corona-Krise weitergehen? Diese Frage stellen sich auch immer mehr Sportvereine. Die anhaltende Spiel- oder Wettkampfpause, abgesagte Veranstaltungen und geschlossene Vereinsgaststätten haben viele Clubs in finanzielle Bedrängnis gebracht. In einer Telefonkonferenz informierte Landtagsabgeordneter Martin Haller (SPD) über Hilfsangebote des Landes.

„In den vergangenen Wochen haben mich viele Vertreter der Clubs kontaktiert. In den Gesprächen wurde klar, dass sie Probleme haben und wir ein Hilfsprogramm brauchen“, stellte Haller