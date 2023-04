Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor Kurzem startete am Landgericht Frankenthal der Prozess gegen einen 23-jährigen Frankenthaler, der einen 18-Jährigen getötet haben soll. Doch in den Gerichtssälen herrschte zuletzt weniger Betrieb als vor der Corona-Krise. Verhandelt wurde nur, was rechtlich keinen Aufschub duldete. Geplant ist, ab 18. Mai mit Verfahren zu starten, bei denen kaum Zeugen und Gutachter nötig sind.

An der Informationswand im Erdgeschoss des Landgerichtsgebäudes in der Bahnhofstraße hängen kaum Zettel. Hier wird angezeigt, was in welchem Gerichtssaal verhandelt wird. Normalerweise