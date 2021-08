Zwei Verfahren, bei denen jeweils Tötungsdelikte im Mittelpunkt stehen, beginnen am Montag, 23. August, vor dem Landgericht in Frankenthal: Wegen Mordes und versuchten Mordes muss sich ab 10.30 Uhr vor der 1. Großen Strafkammer ein 32 Jahre alter Schifferstadter verantworten. Er soll laut Staatsanwaltschaft im Februar dieses Jahres im Haus seiner Eltern zunächst seine Mutter mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt und danach seine Tante getötet haben. Wegen einer psychischen Krankheit gilt der Angeklagte den Ermittlern zufolge als schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft betreibt das Verfahren insofern mit dem Ziel der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Bis Ende Oktober sind sechs weitere Verhandlungstermine vorgesehen. Totschlag lautet der Vorwurf gegen einen 81 Jahre alten Neustadter, der im Februar seine Frau mit Hammerschlägen so schwer verletzt haben soll, dass sie verstarb. In diesem Fall, der ab 10 Uhr verhandelt wird, geht die Staatsanwaltschaft von „erheblich geminderter Schuldfähigkeit“ aus. Das Gericht hat vier Fortsetzungstermine bis Ende September angesetzt.