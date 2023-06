Wegen Raubs und Körperverletzung muss sich ein 23-jähriger Mann aus Bad Dürkheim vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. Sein Prozess beginnt am Dienstag, 4. Juli, um 9.30 Uhr.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Oktober 2021 seine damalige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Ludwigshafen bei einem Streit mit der Hand und der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Diese sei daraufhin gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen. Als sie in ein anderes Zimmer habe fliehen wollen, soll der 23-Jährige eine gefüllte Kiste nach ihr geworfen und sie am Oberkörper getroffen haben. Sie erlitt laut Anklage eine blutige Nase, eine Rippenfraktur sowie Gesichtsprellungen.

Anschließend soll er laut Information des Landgerichts zwei Mobiltelefone, die die Frau bei sich getragen habe, an sich genommen und die Wohnung daraufhin verlassen haben. Auf die Bitte der Frau, die Handys zurückzugeben, sei der Angeklagte zurückgekehrt und habe die Eingangstür eingetreten. Der Angeklagte ist bereits mehrfach vorbestraft. Zu den Tatvorwürfen hat er sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht eingelassen. Ein Fortsetzungstermin ist für Dienstag, 11. Juli, 9.30 Uhr, geplant.