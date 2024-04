Wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge muss sich ein 45-Jähriger aus Tunesien ab Montag, 8. April, 9 Uhr, vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Der Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, wollte laut Gericht im Februar 2023 am Bahnhof in Bad Dürkheim mit seiner Lebensgefährtin Drogen verkaufen. Dazu habe er in einem Baum ein Ledermäppchen mit rund elf Gramm Marihuana, 26 Gramm Haschisch und einem Gramm Kokain aufbewahrt. Während des Verkaufs soll das Paar ein einhändig bedienbares Cuttermesser und ein Tierabwehrspray griffbereit gehalten haben. In der gemeinsamen Wohnung in Bad Dürkheim soll das Paar außerdem größere Mengen weiterer Betäubungsmittel aufbewahrt haben, unter anderem rund 500 Gramm Amphetamin, mehrere Cannabisblüten, 110 Gramm Haschisch und vier Gramm Kokain. Auch dort fanden Ermittler ein Tierabwehrspray. Der Angeklagte ist einfach, nicht einschlägig, vorbestraft.