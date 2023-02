Wegen Vergewaltigung muss sich ein 20-jähriger Mannheimer ab Mittwochmorgen vorm Frankenthaler Landgericht verantworten. Die Opfer sind laut Anklage zwölf und 14 Jahre alt. Der Mann streitet zumindest einen Teil der Vorwürfe ab.

Unter anderem soll der Mannheimer ein zwölfjähriges Mädchen per WhatsApp erfolgreich dazu aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Über eine Internet-Plattform habe er das Kind dazu gebracht, sich vor ihm zu entblößen und davon ein Video gedreht. Eine zweite Zwölfjährige soll er unter Schlägen und der Drohung, er veröffentliche Nacktbilder, die sie ihm geschickt hatte, zum Analverkehr gezwungen haben. Anschließend soll er sie gewürgt haben. Zu diesen Vorwürfen hat sich der Mann bislang nicht geäußert.

Mann streitet Sexualdelikte ab

Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Angeklagte ein 14-jähriges Mädchen auf einem Spielplatz unter Schlägen und der Androhung, ihr etwas anzutun, dazu gezwungen haben, ihn oral und mit der Hand zu befriedigen. Auch dieses Opfer hat er laut Anklage gewürgt und einmal so fest mit dem Kopf gegen ein Klettergerüst geschlagen, dass es kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Schließlich habe er sie an ihren Geschlechtsteilen berührt. Der Mann, der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war, allerdings nicht im Zusammenhang mit Sexualdelikten, streitet die Tat ab. Alle Vorfälle sollen von Februar bis August 2022 in Mannheim, Ludwigshafen und Mutterstadt geschehen sein.

Videodateien auf Smartphone

Eingeräumt hat der Angeklagte den Diebstahl eines Leichtkraftrads, mit dem er ohne Führerschein fuhr. Auf dem Smartphone des 20-Jährigen, der in Untersuchungshaft ist, fanden Ermittler mindestens sechs Videodateien mit jugendpornografischem Inhalt. Die Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal tagt als Jugendschutzkammer. Das Verfahren findet voraussichtlich zumindest in Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bis Ende April sind zehn Fortsetzungstermine geplant.