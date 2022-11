Ihr zweijähriges Referendariat haben am Mittwoch 19 Nachwuchskräfte am Landgericht Frankenthal angetreten. Das teilt die Pressestelle des Gerichts mit. Die Referendare werden in den kommenden Monaten auf die praktische Arbeit in den klassischen juristischen Berufen bei Gericht und Staatsanwaltschaft sowie als Rechtsanwälte und Verwaltungsjuristen vorbereitet und durchlaufen dazu mehrere Stationen. Ergänzt wird die praktische Ausbildung nach Studiumsabschluss und bestandener erster juristischer Prüfung durch wöchentlich stattfindende Arbeitsgemeinschaften. Das Referendariat schließt mit dem Zweiten Juristischen Staatsexamen ab. Begrüßt wurden die jungen Juristen am Mittwoch vom Präsidenten des Landgerichts, Harald Jenet, und der Richterin am Landgericht, Pressesprecherin Britta Hoth.