Ihren juristischen Vorbereitungsdienst am Landgericht Frankenthal haben am Donnerstag 19 Rechtsreferendare angetreten. Sie haben zuvor ihr Studium mit der ersten juristischen Prüfung beendet. In ihrem zweijährigen Referendariat sollen die jungen Nachwuchskräfte auf die praktische Arbeit in den klassischen juristischen Berufen bei Gericht und Staatsanwaltschaft sowie als Rechtsanwälte und Verwaltungsjuristen vorbereitet werden. Sie durchlaufen dazu mehrere Stationen, wie die Behörde mitteilt. Ergänzt werde die praktische Ausbildung durch wöchentlich stattfindende Arbeitsgemeinschaften. Das Referendariat schließt mit dem Zweiten Juristischen Staatsexamen ab. Das Landgericht Frankenthal ist für die sechs Amtsgerichtsbezirke Bad Dürkheim, Frankenthal, Grünstadt, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer – und damit für die gesamte Vorderpfalz – zuständig.