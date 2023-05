Am Landgericht Frankenthal haben nach desseen eigenen Angaben am Dienstag 15 Rechtsreferendare ihren juristischen Vorbereitungsdienst angetreten. Richterin Christine Schüler (Landgericht) und Ausbildungskoordinatorin Emily Jones, Richterin am Amstgericht, begrüßten die jungen Juristen und wünschten ihnen viel Erfolg im nun beginnenden zweijährigen Referendariat. In dieser Zeit sollen die Nachwuchskräfte auf die praktische Arbeit in den klassischen juristischen Berufen bei Gericht und Staatsanwaltschaft sowie als Rechtsanwälte und Verwaltungsjuristen vorbereitet werden. Sie durchlaufen laut Gericht mehrere Stationen. Die praktische Ausbildung ergänzten wöchentlich stattfindende Arbeitsgemeinschaften. Das Referendariat schließt mit dem Zweiten Juristischen Staatsexamen ab.