Im Herbst standen die Studernheimer Landfrauen kurz vor dem Aus. Einem beherzten Aufruf ihrer Teamsprecherin ist der Fortbestand der Ortsgruppe zu verdanken. Statt offizieller Ämter gibt es jetzt viele engagierte Mitglieder.

Onlinekurse, Abstand, abgesagte Veranstaltungen, das alles macht Vereinen seit Ausbruch der Pandemie zu schaffen. Gesellige Zusammenkünfte, die das Vereinsleben eigentlich ausmachen, sind in diesen Zeiten schwierig geworden. Das hat Spuren bei den Verantwortlichen der Studernheimer Landfrauen hinterlassen. „Gewöhnlich bestehen die Teams, die die Vereinsaktivitäten organisieren, aus zehn bis zwölf Mitgliedern“, so Marion Servatius. Im Herbst waren es noch fünf Teammitglieder, von denen zwei zurücktraten. Die Führung war nicht mehr handlungsfähig.

Mit nur drei Organisatoren ist das Programm nicht zu stemmen, weiß Teamsprecherin Servatius. Dazu kam, dass der Tod von drei Gründungsmitgliedern kurz nacheinander eine große Lücke gerissen hatte. Kurzum: Es fanden sich zunächst keine Mitglieder, die im Vorstandsteam Verantwortung übernehmen wollten – mit der Konsequenz, dass dem Ortsverein die Auflösung drohte. Erst der Hilferuf von Servatius brachte bei der Mitgliederversammlung im Herbst die Wende.

Ausflüge und Kurse

„Ich hatte bis dahin einen richtig schlechten Tag“, berichtet die Teamsprecherin, daher sei sie bereits überrascht gewesen, dass auf ihren Aufruf hin ein Viertel der Studernheimer Landfrauen der Einladung zur Mitgliederversammlung gefolgt war. Was dann folgte, ist wohl als Zustimmung für die bisherige Arbeit im Verein zu werten. Denn es fanden sich nicht nur zwei neue Teammitglieder, zusätzlich bildete sich nach der Versammlung eine Gruppe von etwa zwölf Personen, die zwar nicht in Form eines offiziellen Amts in Verantwortung genommen werden will, aber jederzeit auf Abruf steht, wenn Ausflüge, Koch- und Kreativkurse organisiert oder bei Aufbau und Bewirtung bei Veranstaltungen geholfen werden muss.

Die Zahl der Mitglieder ist mit etwa 110 konstant. Das sei nicht überall im Landfrauenverband Vorderpfalz so, dort stehen einige der Ortsvereine kurz vor der Auflösung, weiß Servatius. Auch der Anteil an 35- bis 45-jährigen Landfrauen liegt in Studernheim recht hoch. Diese Altersklasse organisiere beispielsweise Kochkurse für Kinder und Jugendliche und gemeinsames Backen vor Ostern. „Die jungen Frauen aktivieren sich gegenseitig“, hat Servatius beobachtet. Neue Mitglieder kämen im Studernheimer Verein zumeist über persönliche Ansprache. Statt des monatlichen Stammtischs treffen sich die Frauen zurzeit am Pfarrhaus zum Glühwein und laufen gemeinsam eine Runde um den Ort. „Schließlich geht es uns um die Zusammenkunft“, findet die Teamsprecherin.

