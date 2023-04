Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen Laptop brauchen die Landfrauen Studernheim normalerweise zum Basteln eher nicht. Doch in Pandemiezeiten laufen auch kreative Angebote wie der Kurs zu „Recycling als Trend“ am Mittwoch nur online. Mit alten Büchern, Kleber und Schleifenband wurden an diesem Abend Gutscheine, Geschenktüten und Dekorationen gefertigt. Weitere Kurse sind schon geplant.

Die Vorfreude ist der Handvoll kreativer Landfrauen anzumerken: nach langer Corona-Pause endlich wieder ein gemeinsames Projekt. Aus wenigen Seiten eines ausrangierten Buches soll zunächst