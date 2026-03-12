Zum zweiten landesweiten Warntag in Rheinland-Pfalz haben die Stadt Frankenthal und die umliegenden Gemeinden eine erste Bilanz gezogen. Nicht überall klappte es auf Anhieb.

10 Uhr in einer Frankenthaler Drogerie: Die Kunden werden plötzlich aufgeschreckt, als sämtliche Smartphones im Geschäft schrillende Warngeräusche von sich geben. Die Kassiererin beruhigt: „Das ist nur ein Test.“ Nicht jeder kriegt den Alarm-Ton jedoch sofort ausgeschaltet. So wie den Drogeriekunden ging es heute vielen in Frankenthal und im Umland am zweiten landesweiten Warntag. Die Stadt Frankenthal, die verbandsfreie Gemeinde Bobenheim-Roxheim, die Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim und die VG Leiningerland beteiligten sich mit Sirenentests.

Nach Angaben der Stadt Frankenthal gab es bei der Auslösung einiger weniger Sirenen im Stadtgebiet leichte Verzögerungen. So heulte beispielsweise ausgerechnet die Sirene am Rathaus erst zehn Minuten später los. Eine mobile Sirene wurde rund um das ehemalige Sternjakob-Gelände auf einem Feuerwehrfahrzeug eingesetzt – sie bestand den Test. „Wie bei vergangenen Warntagen monieren einige Anwohner in sozialen Medien, die Sirenen in ihrem jeweiligen Wohngebiet seien zu leise. Dies kann beispielsweise an der Isolierung der Fenster oder anderen baulichen Gründen liegen“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Die Warnung und Entwarnung über die Frankenthal-App, die an Katwarn angebunden ist, habe indes einwandfrei funktioniert, heißt es aus dem Rathaus.

Zu wenig Freiwillige in Bobenheim-Roxheim

Für das verzögerte Auslösen der Sirenen hat Kai Neiheiser, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bobenheim-Roxheim eine Erklärung. Die Alarmierung finde über den digitalen Weg statt. Wenn alle Sirenen per Knopfdruck zeitgleich Punkt 10 Uhr angesteuert werden, dann „ist das Netz überlastet“. Das sei vergleichbar mit den Glückwunschtelefonaten kurz nach Mitternacht an Silvester.

In Bobenheim-Roxheim hat man deshalb ein paar Sekunden früher den entsprechenden Knopf gedrückt. Neiheiser zufolge gingen die sieben Sirenen im Ort pünktlich los. Weil seine Feuerwehr aus Freiwilligen besteht, haben aber nicht alle sieben Sirenen besetzt und deshalb auch nicht auf Funktionalität geprüft werden können. Allerdings seien diese gerade erst von einer externen Firma geprüft worden. Den nächsten Sirenentest am Altrhein gibt’s beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr am 20. Juni.

Kein Alarm in Heßheim

In der VG Lambsheim-Heßheim hat der Test ergeben, dass tatsächlich eine Sirene nicht ausgelöst hat. „Die Sirene in Heßheim konnte nicht angesteuert werden“, teilte VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) auf Anfrage mit. Warum das nicht geklappt hat, müsse jetzt eruiert werden.

Die VG hat in den kleineren ihrer Ortsgemeinden jeweils eine Sirene installiert. In Lambsheim gibt es laut Reith vier Sirenen. Zwei davon sind Mast-Sirenen, die zwar aufgebaut wurden, aber noch aktiv geschaltet werden müssen. Die haben also auch nicht ausgelöst.

Die VG Leiningerland konnte am Nachmittag noch keine Auskunft über den Ausgang des Sirenentests geben und liefert diese Information nach.