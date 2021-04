Auch das Impfzentrum im Petersgartenweg in Frankenthal ist aufgrund einer landesweiten Sonderimpfaktion am Sonntag, 18. April, von 9 bis 15.30 Uhr, in Betrieb. Das teilt die Verwaltung mit. Kurzfristig werden landesweit zusätzliche Impftermine in den Impfzentren vergeben. Grund dafür ist eine Biontech-Nachlieferung von 20.000 Dosen. Außerdem seien 20.000 Dosen des Herstellers Astrazeneca verfügbar, die zum Teil wegen der Skepsis gegenüber dem Stoff des britisch-schwedischen Herstellers übriggeblieben sind. Die Termine werden zentral über das Land vergeben. Impfwillige, die sich bereits über die Hotline oder die Internetseite registriert haben, sollten regelmäßig ihre E-Mails abrufen und auch den Spam-Ordner überprüfen. Aufgrund des kurzen Vorlaufs könnten die per Post versandten Terminbestätigungen nicht mehr rechtzeitig ankommen, so der Hinweis. Auch das Impfzentrum in Schifferstadt erhöht am Wochenende seine Kapazitäten. Zusätzlich geimpft werden laut Kreisverwaltung rund 260 Personen pro Tag.